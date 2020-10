Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM et l'ASSE ont raté un gros attaquant !

Publié le 12 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Au terme d'un mercato très agité, M'Baye Niang a reconnu avoir été en contact avec l'OM et l'ASSE, bien qu'il restera finalement au Stade Rennais.

Annoncé sur le départ durant tout le mercato, et même après, M'Baye Niang a été l'un des joueurs les plus en vue sur le marché. Annoncé à l'OM, l'international sénégalais a reconnu qu'il était déçu de ne pas signer à Marseille. « On se dit la vérité. Mon transfert à Marseille a échoué. J'étais déçu mais je n'ai pas remis en cause toutes les choses qu'ils ont faites. Ils m'ont permis de rejoindre Rennes, où je me suis relancé, il ne faut pas l'oublier. C'est clair que j'étais déçu de ne pas aller à Marseille. Aujourd'hui, je reviens au Stade Rennais, je vais reconquérir tout le monde. M'Baye va reprendre sa place », confie-t-il dans les colonnes de L'Equipe avant de revenir sur un autre transfert avorté.

Niang confirme pour l'OM et l'ASSE