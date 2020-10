Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juninho a complétement changé les plans d'Al-Khelaifi cet été !

Publié le 12 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

De nouveau interrogé sur son départ avorté cet été, Houssem Aouar révèle le rôle tenu par Juninho dans son choix de rester à l'OL.

Cet été, l'un des joueurs qui a fait le plus parler de lui sur le mercato n'est autre qu'Houssem Aouar. Annoncé proche d'Arsenal sur la fin du marché, le néo-international est finalement resté à l'OL malgré l'apparition de la Juventus et du Real Madrid dans ce dossier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'intéresse également à Houssem Aouar, notamment pas le biais de Nasser Al-Khelaïfi. Mais cet été, le club de la capitale n'a rien pu faire, notamment parce que Juninho a réussi à convaincre le milieu de terrain de rester à Lyon.

Juninho a convaincu Aouar