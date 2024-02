Mercato : L’OM a tenté un incroyable retour, des coups de fil sont révélés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un pompier de service pour terminer la saison à l'OM et éteindre l'incendie, Pablo Longoria a misé sur Jean-Louis Gasset, encore à la tête de la Côte d'Ivoire il y a tout juste un mois. Mais après le départ de Gennaro Gattuso, d'autres techniciens ont été contactés par des proches du club comme Rolland Courbis.

Gennaro Gattuso ne sera resté que cinq mois sur le banc de l'OM. Sans solution, le technicien italien a été remercié après une nouvelle défaite face à Brest dimanche dernier. Quelques minutes après l'annonce de son départ, le club phocéen a officialisé l'arrivée de Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Lors de la présentation de son entraîneur, le président de l'OM avait justifié cette nomination.

Crise à l'OM : L'étonnante réaction de Macron https://t.co/vn5kXKpTKZ pic.twitter.com/rc9YqXPVc3 — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Longoria justifie la nomination de Gasset

« C’est la personne idéale pour trouver un déclic et se ressaisir. Il fallait trouver un profil qui connait le championnat, avec de l’expérience et une maitrise tactique. Il fallait un changement mental, dans les têtes, quelqu’un qui a les clés pour transformer un groupe de personnes en équipe. On a pris la décision d’embaucher Jean-Louis (Gasset) car c’est la personne idéale pour faire un déclic et changer la situation actuelle » avait confié le président de l'OM.

Courbis a été contacté