Mercato : L’OM a tenté un gros coup avec un international français !

Bien que Luiz Felipe soit arrivé libre en provenance d’Al-Ittihad, l’OM voulait recruter un autre défenseur central cet hiver. En ce sens, les dirigeants marseillais se sont notamment intéressés à Aymeric Laporte et Kalidou Koulibaly. Ils ont aussi pris des renseignements à propos d’un international français parti en Angleterre l’été dernier, Jean-Clair Todibo.

Si le recrutement de Luiz Felipe (27 ans) était pour anticiper un départ de Bamo Meïté (23 ans), prêté avec option d’achat à Montpellier, celui de Lilian Brassier (25 ans) à Rennes n’a pas été compensé. Roberto De Zerbi n’est pas démuni pour autant à ce poste et peut compter sur Derek Cornelius (27 ans) et Geoffrey Kondogbia (31 ans), mais l’OM a tout de même tenté d’offrir une solution de plus à son entraîneur.

L’OM s’est renseigné sur Todibo

Comme indiqué par L'Équipe, parmi les nombreuses pistes explorées par Medhi Benatia, il y avait notamment celle menant à Jean-Clair Todibo. L’international français (2 sélections), qui a quitté l’OGC Nice l’été dernier, a préféré rester à West Ham, où il a été prêté avec obligation d’achat.

L’OM n’a pas écarté la piste Laporte pour cet été

L’OM s’est également intéressé à Kalidou Koulibaly (33 ans, Al-Hilal), ainsi qu’à Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr). En ce qui concerne ce dernier, il avait même donné son accord pour rejoindre Marseille. Un dossier qui n’a pas pu se faire cet hiver, mais cela pourrait en revanche être le cas l’été prochain, selon L'Équipe.