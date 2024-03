Mercato : L’OM a enfin trouvé son grand attaquant

Hugo Chirossel

Critiqué à ses débuts, Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être le grand attaquant tant attendu à l’OM. Le Gabonais de 34 ans a déjà marqué 19 buts toutes compétitions confondues, dépassant ainsi le bilan statistique d’Alexis Sanchez la saison dernière. Pour Amine Harit, l’ancien de Chelsea est clairement le monsieur plus de Marseille.

« J'aimerais bien être cramé comme lui à son âge et mettre autant de buts . » Présent en conférence de presse vendredi à la veille du déplacement de l’OM à Clermont, Amine Harit a pris la défense de Pierre-Emerick Aubameyang. Si certains pensaient que l’attaquant âgé de 34 ans arrivait en bout de course, il empile malgré tout les buts cette saison à Marseille.

Aubameyang dépasse Sanchez

Samedi soir, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son 9e but en Ligue 1, son 19e toutes compétitions confondues. Il a ainsi dépassé le bilan statistique d’Alexis Sanchez, qui avait trouvé le chemin des filets à 18 reprises la saison dernière avec l’OM. En plus de ses 19 réalisations, le Gabonais a également délivré 8 passes décisives. Pour Amine Harit, Pierre-Emerick Aubameyang est sans l'ombre d’un doute l’homme fort de Marseille dans une saison jusque-là très compliquée.

« C'est le Monsieur plus de notre saison »