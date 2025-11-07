Mercato - L’OL change d’entraîneur : C’est totalement validé dans le vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2025, l’OL décidait de faire un changement sur son banc de touche. Ainsi, pour remplacer Pierre Sage comme entraîneur, les Gones ont fait confiance à Paulo Fonseca. Le Portugais a pris les commandes de la formation, réussissant alors à donner un nouveau souffle à plusieurs joueurs de l’OL. C’est le cas d’Abner Vinicius.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Paulo Fonseca est aux commandes de l’OL. Suspendu lors des matchs, le Portugais dirige toutefois son groupe au quotidien. Abner Vinicius évolue ainsi sous les ordres du technicien lyonnais. Et voilà que le latéral brésilien, l’arrivée de Fonseca a été plus que bénéfique.

« Ils ont donné beaucoup de confiance à tous les joueurs » A l’occasion d'un entretien accordé à Olympique et Lyonnais, Abner Vinicius a ainsi évoqué les conséquences de l’arrivée de Paulo Fonseca. Le latéral de l’OL a alors expliqué : « En quoi son arrivée m’a permis d’évoluer personnellement ? Les deux staffs que j’ai connus ici m'ont beaucoup aidé. Avec le coach et son staff, ils ont donné beaucoup de confiance à tous les joueurs. Je crois que la part technique, ce n'est pas juste pour moi. C'est pour tous les joueurs ».