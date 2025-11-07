Mercato - L’OL change d’entraîneur : C’est totalement validé dans le vestiaire !

En janvier 2025, l’OL décidait de faire un changement sur son banc de touche. Ainsi, pour remplacer Pierre Sage comme entraîneur, les Gones ont fait confiance à Paulo Fonseca. Le Portugais a pris les commandes de la formation, réussissant alors à donner un nouveau souffle à plusieurs joueurs de l’OL. C’est le cas d’Abner Vinicius.
Cela fait maintenant plusieurs mois que Paulo Fonseca est aux commandes de l’OL. Suspendu lors des matchs, le Portugais dirige toutefois son groupe au quotidien. Abner Vinicius évolue ainsi sous les ordres du technicien lyonnais. Et voilà que le latéral brésilien, l’arrivée de Fonseca a été plus que bénéfique.
« Ils ont donné beaucoup de confiance à tous les joueurs »
A l’occasion d'un entretien accordé à Olympique et Lyonnais, Abner Vinicius a ainsi évoqué les conséquences de l’arrivée de Paulo Fonseca. Le latéral de l’OL a alors expliqué : « En quoi son arrivée m’a permis d’évoluer personnellement ? Les deux staffs que j’ai connus ici m'ont beaucoup aidé. Avec le coach et son staff, ils ont donné beaucoup de confiance à tous les joueurs. Je crois que la part technique, ce n'est pas juste pour moi. C'est pour tous les joueurs ».
« Ils m'ont aidé beaucoup »
« La manière dont ils aiment bien jouer, c'est d'avoir tous les joueurs proches pour avoir un maximum le ballon et proposer un jeu technique. Bien sûr, ils m'ont aidé beaucoup, mais ce n'est juste pas moi. Tous les joueurs apprennent avec le coach et ses adjoints. Comme je dis, c'est l’apprentissage », a poursuivi le joueur de l’OL.