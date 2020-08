Foot - Mercato

Mercato : Loïc Rémy aurait trouvé sa prochaine destination !

Publié le 28 août 2020 à 14h40 par La rédaction mis à jour le 28 août 2020 à 14h56

Loïc Rémy a pris la direction de la Turquie afin de s’engager avec Caykur Rizespor, 15è au classement de Süper Lig la saison dernière.