Mercato : L'OGC Nice vise un ancien du PSG !

Publié le 3 janvier 2021 à 9h43 par La rédaction mis à jour le 3 janvier 2021 à 9h45

En quête d'un défenseur central pour remplacer Dante, l'OGC Nice aurait sondé Mamadou Sakho dont le contrat à Crystal Palace s'achève en juin prochain.