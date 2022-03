Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : L'OGC Nice évoque l'avenir de Dolberg !

Publié le 3 mars 2022 à 20h05 par La rédaction

Alors que le contrat de Kasper Dolberg s'achève en juin 2024, Julien Fournier n'exclut rien pour l'avenir de l'attaquant danois.

En concurrence avec Amine Gouiri et Andy Delort, Kasper Dolberg connaît une saison mitigée et Christophe Galtier en attend plus de son attaquant danois. Au micro de RMC Sport, Julien Fournier a d'ailleurs évoqué l'avenir de Kasper Dolberg. « Le marché des numéro 9 est très compliqué et les joueurs de son talent sont rarissimes. On travaille sur l'effectif de la saison prochaine mais on n'a aucune anticipation. On n'a jamais attaché les joueurs au poteau, ils ont toujours voulu rester car ils étaient heureux de rester avec nous. Personne ne nous forcera la main et on ne forcera personne, on a une relation extrêmement saine avec Kasper », assure le directeur du football de l'OGC Nice.