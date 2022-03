Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Chelsea racheté après Nice ? La réponse d’INEOS !

Publié le 3 mars 2022 à 15h40 par La rédaction

Alors que Roman Abramovitch a mis en vente Chelsea, la société INEOS, déjà à la tête de l’OGC Nice, a répondu à la rumeur d’un possible rachat des Blues.