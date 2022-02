Foot - Mercato

Mercato : Lloris justifie sa prolongation avec Tottenham !

Publié le 12 février 2022 à 23h05 par P.L.

En janvier dernier, Hugo Lloris a prolongé son contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2024. Et l'international tricolore a justifié son choix après déjà dix ans passés à Londres.