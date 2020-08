Foot - Mercato - Liverpool

Mercato : Liverpool va lâcher 45M€ pour un ancien de L1 !

Publié le 30 août 2020 à 9h41 par La rédaction

D'après la presse anglaise, Liverpool serait disposé à répondre aux exigences de Watford pour Ismaila Sarr qui réclame 45M€ pour lâcher l'ancien Rennais.