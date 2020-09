Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : La mise au point de Klopp sur son avenir !

Publié le 16 septembre 2020 à 22h10 par La rédaction

Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des Champions, Jürgen Klopp a complètement redressé Liverpool. Alors que le technicien a été prolongé jusqu'en 2024, l'Allemand prendra son temps à la fin de son contrat.