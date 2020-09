Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : Une nouvelle pépite prolonge avec l'OL !

Publié le 16 septembre 2020 à 19h44 par La rédaction

L’OL a officialisé ce mercredi la prolongation de Melvin Bard. Le latéral gauche est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2024.