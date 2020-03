Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : La bataille fait rage pour Lovren !

31 mars 2020

Le prochain mercato de Liverpool pourrait être très mouvementé. En plus des gros dossiers autour de l’avenir de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, Jürgen Klopp pourrait se séparer d’un défenseur.