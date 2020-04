Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Coup de tonnerre pour l'avenir de Klopp ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Liverpool, Jürgen Klopp serait la priorité de la fédération allemande pour prendre la succession de Joachim Löw.