Foot - Mercato

Mercato : Mourinho pourrait perdre un cadre... pour 0€ !

Publié le 21 mai 2022 à 15h07 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 15h08

En fin de contrat avec l’AS Roma, l’ailier arménien, Henrikh Mkhitaryan voit son avenir incertain avec le club de la louve. Le joueur espérerait prolonger son contrat, mais l’Inter Milan serait à l’affût.

Avec un total de 5 buts et 9 passes décisives en 43 matchs, Henrikh Mkhitaryan voit son contrat le liant à l’AS Roma arriver à son terme le 30 juin. Devenu un joueur important du système de jeu mis en place par José Mourinho, l’Arménien de 33 ans aimerait prolonger avec son club. Cependant, selon la Gazetta dello sport, l’Inter Milan garderait un œil sur l’ailier. En effet, les Nerazzurri pourraient voir en Mkhitaryan un potentiel remplaçant d'Ivan Perisic, dont l’avenir au sein du club est incertain. L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzhagi, serait fortement intéressé par le profil de l’ailier romain. Un dossier chaud de plus pour la Roma.