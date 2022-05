Foot - Mercato

Mercato : La sortie énigmatique d'un attaquant de Mourinho !

Publié le 21 mai 2022 à 10h19 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 10h20

Arrivé depuis Chelsea en 2021 pour la somme de 40M€, l’avenir de Tammy Abraham à la Roma semble incertain. Annoncé dans le viseur d'Arsenal et Chelsea, le jeune attaquant a souhaité clarifier sa situation au micro de DAZN.

Auteur d’une grosse saison avec l’AS Roma, Tammy Abraham n’est pas sûr de jouer pour la Louve l’année prochaine. En effet, son nom reviendrait avec insistance du côté de la Premier League, qu’il avait quittée en 2021. Avec un total de 17 buts en 37 matchs, Abraham s’est exprimé sur son avenir au micro de DAZN : « Comme je l'ai toujours dit, je suis tombé amoureux de ce club (la Roma) dès le premier jour et j'aiderai toujours l'équipe autant que possible avec mes buts et mes passes décisives », avant d’enchaîner « J'adore ce club. Ils m'ont donné l'opportunité de me montrer, mon cœur est ici. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais mon cœur est ici . » Une annonce qui laisse planer le doute sur son avenir en Italie.