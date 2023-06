Mercato : L’incroyable pacte passé entre Neymar et Messi

Thibault Morlain

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi fait donc ses valises. L’Argentin n’a pas prolongé son contrat et il a décidé de s’envoler pour les Etats-Unis et l’Inter Miami. Quid maintenant de Neymar ? Malgré un contrat jusqu’en 2027, le Brésilien se retrouve poussé vers la sortie. Son avenir fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs et voilà qu’un pacte a été révélé entre Neymar et Messi.

Comme l’été dernier, Neymar sera l’un des feuilletons du mercato au PSG. Se remettant actuellement d’une blessure à la cheville, le Brésilien semble motivé pour réaliser une grosse saison avec le club de la capitale. Mais encore faut-il qu’il soit là… C’est loin d’être assuré puisque Luis Campos voudrait toujours se séparer du numéro 10 parisien. Neymar serait donc sur le marché. le10sport.com vous a confirmé l’intérêt de Chelsea tandis qu’en Espagne, on parle d’un possible retour au FC Barcelone. Sans compter également un prétendu intérêt de l’Arabie Saoudite…

Une fin de carrière commune pour Messi, Neymar et Suarez ?

Et si Neymar rejoignait finalement Lionel Messi aux Etats-Unis ? Cela serait en tout cas prévu entre les deux amis. Un pacte qui a été révélé par le troisième membre de l’accord : Luis Suarez. Rapporté par All About Argentina , l’Uruguayen, ancien coéquipier de Messi et Neymar au FC Barcelone, a alors assuré : « On espère passer les derniers jours de nos carrières dans le même club. On s’est aussi mis d’accord à propos de ça avec Neymar. Simplement profiter du football et jouer comme nous le faisons et prendre notre retraite ensemble. Je ne sais pas à propos de Neymar, mais avec Messi, on sera ensemble ».

