Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L’improbable sortie de Klopp sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 septembre 2021 à 16h00 par B.C.

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp se montre très mesuré sur l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Désireux de quitter la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo a finalement rejoint Manchester United. Le quintuple Ballon d’Or a fait son retour chez les Red Devils et a déjà conquis les supporters du club en inscrivant un doublé face à Newcastle (2-0) ce samedi. Désormais, Cristiano Ronaldo espère de nouveau triompher avec son ancien club, mais ce transfert ne fait pas l’unanimité en Angleterre. Interrogé par Sky Sports , Jürgen Klopp se montre davantage surpris par cette opération.

« Heureux de Ronaldo à United ? Non, je ne peux pas dire ça »