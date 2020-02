Foot - Mercato

Mercato : Les révélations de Mourinho sur le départ d’Eriksen

Publié le 1 février 2020 à 22h40 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen a quitté Tottenham pour rejoindre l’Inter. José Mourinho a dévoilé les coulisses du départ de l’international danois.