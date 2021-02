Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Les Girondins de Bordeaux annoncent déjà des ventes pour cet été !

Publié le 9 février 2021 à 22h55 par B.C.

Frappé par la crise économique, les Girondins de Bordeaux seront dans l’obligation de vendre l’été prochain pour renflouer les caisses selon Alain Roche, mais le directeur sportif se veut rassurant.