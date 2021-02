Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un incroyable appel du pied… de Khabib Nurmagomedov !

Publié le 9 février 2021 à 22h45 par B.C.

Grande star de l’UFC, Khabib Nurmagomedov a récemment annoncé sa retraite et se met à rêver d’une reconversion dans le football. Le Russe avoue même avoir déjà approché Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, afin d’entamer une carrière professionnelle.

Alors qu’il a annoncé sa retraite en octobre dernier suite au décès de son père et entraîneur dû à des complications de la Covid-19, Khabib Nurmagomedov affiche un palmarès impressionnant en MMA. Champion du monde poids légers, le combattant de 32 ans est invaincu à l’UFC en 29 apparitions dans l’octogone et a notamment marqué les esprits en remportant le choc contre Conor McGregor en octobre 2018. Alors qu’un retour est toujours espéré par les fans, et Dana White, président de l’UFC, Khabib Nurmagomedov a visiblement d’autres plans, très surprenants, pour la suite.

« Jouer au football est un rêve d’enfant. (…) J’en ai même parlé avec le propriétaire du PSG »