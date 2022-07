Foot - Mercato - OM

Mercato : Les doutes de l’OM sur les deux nouvelles recrues

Publié le 19 juillet à 20h15 par Axel Cornic

Deux nouvelles recrues devraient débarquer à l’Olympique de Marseille au cours des prochains jours, puisque Pablo Longoria a annoncé des accords pour le transfert de Jonathan Clauss ainsi que pour celui de Ruben Blanco. Ce dernier devrait venir épauler Pau Lopez dans les cages, jouant le rôle de doublure au cours e cette saison.

Ça bouge à l’OM ! Lors de la présentation de ses trois nouvelles recrues avec Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba ce mardi, Pablo Longoria a dévoilé son plan de vol pour les prochains jours. « On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo » a expliqué le président de l’OM, qui a parlé de Jonathan Clauss du RC Lens et de Ruben Blanco, gardien espagnol de 26 ans.

Mercato - OM : Le Barça a envoyé un message retentissant à Memphis Depay https://t.co/OORh4akxUm pic.twitter.com/vjpWSbd5tG — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Clauss est déjà à Marseille

D’après les informations de L’Equipe et du Parisien , l’international français devrait couter au total 11M€ à l’OM, dont 2M€ de bonus. Il est déjà à Marseille pour y passer sa visite médicale et son transfert ne devrait donc pas être tardé à être officialisé.

L’OM hésite encore pour la présentation