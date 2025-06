Mercato : Les deux transferts qui font trembler l’OM ?

En ce mercato estival, l’Olympique de Marseille souhaite garder ses meilleurs éléments, qui sont très appréciés à l’étranger. C’est le cas du capitaine Leonardo Balerdi, annoncé par la presse italienne comme la grande priorité de la Juventus, où son ancien coach Igor Tudor aurait réclamé son transfert.

Ça s’agite pour Balerdi

Mais maintenant, il ne faudrait surtout pas le perdre ! Le défenseur central argentin est l’un des Marseillais les plus suivis en ce début de mercato. Gian Piero Gasperini aimerait miser sur lui pour lancer son cycle à l’AS Roma, mais le prétendant le plus décidé semble bien être la Juventus. Il faut dire que Balerdi a un soutien de taille à Turin en la personne d’Igor Tudor, son ancien coach à l’OM.