Mercato : Les deux nouvelles signatures bouclées par le Paris FC !

La saison prochaine, le Paris FC évoluera en Ligue 1 et il doit donc se renforcer pour éviter de redescendre directement en Ligue 2. Cela passe par des recrutements, mais également par des prolongations de certains cadres. D’ailleurs les dirigeants parisiens ont trouvé un accord avec Julien Lopez et Timothée Kolodziejczak pour qu’ils continuent leur aventure dans la capitale.

L’année prochaine, le PSG ne sera pas le seul club à représenter Paris en Ligue 1 . En effet, le PFC évoluera également dans l’élite la saison prochaine et il compte bien se montrer ambitieux. Cela passera notamment par le mercato et les dirigeants parisiens ont déjà commencé à se montrer actifs.

Pour se renforcer et ainsi tenir le choc en Ligue 1 , le Paris FC a déjà mis la main sur deux recrues. La formation de Stéphane Gili a recruté Nhoa Sangui à Reims , mais également Moses Simon au FC Nantes . Le futur pensionnaire du stade Jean-Bouin ne compte toutefois pas s’arrêter là, puisqu’il aurait des vues sur Benjamin André , Matthis Abline ou encore Otavio du FC Porto .

Le PSG a bouclé les prolongations de Julien Lopez et Timothée Kolodziejczak

Mais en plus de recruter intelligemment, le Paris FC doit également garder certains de ses cadres pour encadrer un effectif assez jeune. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants parisiens auraient dans ce sens bouclé les prolongations de contrat de Julien Lopez et de Timothée Kolodziejczak. Les deux joueurs ont prolongé d’une saison et cela pourrait être officialisé en fin de semaine.