Mercato : Les aveux d’Ikoné sur son départ du LOSC !

Publié le 3 avril 2022 à 23h43 par La rédaction

Après trois ans et demi passés au LOSC, Jonathan Ikoné a rejoint la Fiorentina cet hiver. Un choix fort qu’il a justifié ces dernières heures à beIN SPORTS.