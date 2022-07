Foot - Mercato

L’énorme sacrifice à 10M€ de Cristiano Ronaldo pour son transfert

Publié le 25 juillet à 21h10 par Pierrick Levallet

Seulement un an après son retour, Cristiano Ronaldo pourrait déjà quitter Manchester United. Le Portugais voudrait voir son avenir s’écrire loin des Red Devils, qui ne participeront pas à la prochaine Ligue des champions. Ces derniers jours, la folle rumeur d’un transfert à l’Atletico de Madrid a vu le jour. Et Cristiano Ronaldo serait prêt à un énorme sacrifice pour rejoindre les Colchoneros.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo avait affolé le mercato en faisant son retour à Manchester United. Néanmoins, le Portugais pourrait déjà plier bagage seulement un an après son transfert. Les Red Devils ne participeront pas à la prochaine Ligue des champions et l’attaquant de 37 ans verrait donc son avenir ailleurs. Jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo a essuyé de nombreux refus après s’être proposé à plusieurs clubs. Ces derniers jours, une folle rumeur d’une arrivée du quintuple Ballon d’Or à l’Atletico de Madrid a vu le jour. Et le Portugais serait prêt à un gros effort pour retourner dans la capitale espagnole.

Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à un gros effort pour son transfert ? https://t.co/RtwgsRkIdn pic.twitter.com/4P3IF0EW7M — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Cristiano Ronaldo est prêt à renoncer à 10M€...

Selon les informations de Mundo Deportivo , Cristiano Ronaldo serait prêt à renoncer à 30% de son salaire actuel pour rejoindre l’Atletico de Madrid. À en croire le média espagnol, cela représenterait environ 10M€ sur lesquels le Portugais pourrait tirer un trait. Cependant, ce ne serait pas le seul facteur à prendre en compte dans ce dossier.

... mais l’Atletico doit d’abord vendre