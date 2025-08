Mercato : Le voyage en urgence pour empêcher une star de signer au PSG !

A 28 ans, Frenkie De Jong est aujourd’hui un joueur du FC Barcelone. Recruté en 2019, le Néerlandais avait alors quitté l’Ajax Amsterdam pour la Catalogne. Mais voilà qu’initialement, le milieu de terrain devait s’engager avec le PSG. De Jong était d’ailleurs sur le point de parapher son contrat avec le club de la capitale, mais c’est alors que le voyage d’une délégation blaugrana a tout fait basculer…

« Il avait appelé à 19h pour nous dire qu’il allait signer au PSG »

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Ramon Planes a expliqué comment le club catalan avait réussi à détourner Frenkie De Jong du PSG en 2019. Ainsi, dans un entretien accordé à Sport, il a confié : « Nous pensions avoir pratiquement perdu Frenkie De Jong. Il avait appelé à 19h pour nous dire qu’il allait signer au PSG et il y a eu une très bonne gestion d’Eric Abidal. Je me rappelle qu’il a appelé et nous y sommes allé le jour même. Nous avons pris un avion et nous sommes partis à Amsterdam. On lui a dit : « S’il te plait, nous te demandons une demie journée et si d’ici là tu veux signer au PSG, fais le, mais là, ne signe pas ». Nous avons inversé la tendance et Frenkie a signé, un très grand joueur pour le Barça ».