Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Le verdict pour le transfert de Cristiano Ronaldo déjà tombé ?

Publié le 3 juillet 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait demandé à sa direction de lui accorder un bon de sortie cet été en cas d'offre satisfaisante. Toutefois, les Red Devils ne souhaiteraient en aucun cas laisser filer Cristiano Ronaldo lors de ce mercato. Et il semblerait que CR7 n'ait que très peu de chances de faire plier Erik ten Hag et ses dirigeants.

De retour à Manchester United depuis le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo voudrait déjà claquer la porte des Red Devils . Selon les dernières informations du Times , CR7 aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir en cas de bonne offre cet été. Et il pourrait bien faire l'objet de propositions intéressantes, puisque trois écuries européennes seraient sur ses traces.

Mercato : Nouveau rebondissement pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/6pfLaBmqCi pic.twitter.com/yTaF9649jf — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United en cas de bonne offre

Selon les informations de RMC Sport , Cristiano Ronaldo ne manquerait pas de prétendants. En effet, comme l'a indiqué le média français, la star portugaise de Manchester United serait dans le collimateur de Chelsea, du Bayern et de Naples. D'ailleurs, les Blues de Thomas Tuchel seraient déjà allés à la pêche aux renseignements pour Cristiano Ronaldo.

Chelsea, le Bayern et Naples à l'affût pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Ce dimanche, The Telegraph a apporté davantage de précisions sur le feuilleton Cristiano Ronaldo. Et à en croire le média britannique, CR7 devrait rencontrer la direction de Manchester United ce lundi, soit à la date de son retour de vacances. Lors de cette réunion au sommet, Cristiano Ronaldo devrait expliquer à quel point il veut partir et tenter de convaincre les Red Devils de lui accorder un bon de sortie. Toutefois, le club emmené par Erik ten Hag ne devrait pas se montrer coopératif cet été.

Cristiano Ronaldo bloqué par Manchester United cet été ?