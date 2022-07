Foot - Mercato - Manchester United

Transferts : Une réunion au sommet pour le mercato de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 3 juillet 2022 à 20h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait demandé à sa direction de le laisser partir cet été en cas de bonne offre. Alors qu'il devrait revenir de vacances ce lundi, CR7 aurait prévu de rencontrer les hautes sphères des Red Devils pour évoquer son avenir et prendre une décision finale.

Pas du tout satisfait par la saison de Manchester United, Cristiano Ronaldo aimerait prendre le large lors de ce mercato pour aller jouer la Ligue des Champions dans un autre club. Dans cette optique, CR7 aurait demandé à la direction des Red Devils de le laisser partir en cas de bonne offre, comme l'a indiqué The Times dernièrement.

Manchester United to play hardball in talks over Cristiano Ronaldo's bid to leave | Ian Whittell #mufc https://t.co/NnVap3gNK8 — Telegraph Football (@TeleFootball) July 3, 2022

Cristiano Ronaldo de retour à Manchester ce lundi ?

A en croire RMC Sport , trois clubs seraient prêts à profiter de la situation de Cristiano Ronaldo cet été. En effet, Chelsea, le Bayern et Naples seraient en embuscade pour boucler le transfert de la star portugaise, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2023. Et ces trois écuries devraient être fixées quant à l'avenir de Cristiano Ronaldo dans les prochaines heures.

Cristiano Ronaldo va rencontrer sa direction ce lundi