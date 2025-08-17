Mercato : Le transfert qui va écoeurer l’OM !

Alexis Brunet

Dans quelques semaines, Edon Zhegrova pourrait ne plus être un joueur de Lille. Le Kosovar plaît beaucoup à l’OM, mais la Juventus de Turin se serait également rajoutée au dossier dernièrement. Toutefois, la Vieille Dame doit vendre avant de passer à l’action et justement Nico Gonzalez est tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid, ce qui pourrait donc débloquer le transfert du joueur du LOSC.

Cet été, le LOSC a perdu de nombreux joueurs très importants. Jonathan David est par exemple parti du côté de la Juventus de Turin, Angel Gomes à l’OM, Bafodé Diakité à Bournemouth, Rémy Cabella à l’Olympiakos ou bien encore Lucas Chevalier au PSG. Une saignée qui pourrait d’ailleurs continuer, car Edon Zhegrova est pisté par plusieurs grands clubs, dont Marseille et la Juventus de Turin.

La Juventus doit vendre avant de pouvoir recruter Zhegrova L’OM cherche encore à se renforcer en attaque et a donc ciblé Edon Zhegrova et cela depuis plusieurs semaines. Aucun accord n’a toutefois encore été trouvé et la Juventus de Turin pourrait en profiter. La Vieille Dame apprécie également le profil du Kosovar, mais elle doit d’abord vendre un joueur avant de passer à l’offensive, selon les informations de Sportmediaset. Justement, cela pourrait être le cas prochainement, car Nico Gonzalez est pisté par l’Atlético de Madrid et l’opération pourrait se faire rapidement. Avec l’argent récolté, la formation italienne aurait alors les moyens de contrecarrer les plans marseillais.