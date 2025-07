Mercato : Le transfert qui se confirme à l'OM !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier sous les indications de Roberto De Zerbi, Ismaël Koné n’a pas réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Il a donc été prêté au Stade Rennais en janvier et en ce mercato on l’annonce déjà sur le départ, avec un possible transfert en Serie A.

Tout n’a pas été parfait dans le recrutement marseillais. Il y a évidemment eu le grand échec Elye Wahi, mais également d’autres erreurs de casting, comme avec Ismaël Koné. L’international canadien n’a jamais semblé convaincre Roberto De Zerbi, qui avait pourtant réclamé son arrivée à l’OM.

Ndicka à l’OM ? Il a évolué en prêt au Stade Rennais ces six derniers mois, mais c’est désormais un départ définitif qui se dessine pour le milieu de terrain. Un échange avec Evan Ndicka a notamment été évoqué, mais finalement la presse italienne parle d’un transfert sec pour Koné, qui aurait la cote à l’AS Roma.