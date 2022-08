Foot - Mercato - OGC Nice

Le transfert de Cavani menacé, l’OGC Nice est prêt à bondir

Publié le 28 août 2022 à 10h45 par Quentin Guiton

Edinson Cavani est libre de tout contrat cet été et cherche preneur. Et alors que l’OGC Nice en fait sa priorité en attaque, El Matador ne serait pas chaud pour un retour en Ligue 1 et préférerait l’Espagne. L’Uruguayen était même annoncé tout proche de Valence. Mais le transfert bloque, et l’OGC Nice serait déjà prêt à en profiter…

Son bail s’étant terminé cet été avec Manchester United, Edinson Cavani cherche une équipe pour cette saison. Et un incroyable retour en Ligue 1 était évoqué ! En effet, l’OGC Nice ferait de l’ancienne légende du PSG sa priorité en attaque. Seulement, El Matador aurait refusé les avances niçoises et préférerait découvrir un nouveau championnat, à savoir la Liga.

Cavani proche de Valence mais…

Ainsi, après l’Italie, la France et l’Angleterre, Cavani souhaiterait jouer en Espagne. Et ces derniers jours, une arrivée au FC Valence semblait imminente. Mais l’Uruguayen n’a toujours pas signé. RMC Sport assure que si Cavani a déjà trouvé un accord contractuel avec le club Ché , ce dernier voudrait d’abord vendre avant de boucler sa venue. Mais la fin du mercato approche et le buteur commencerait à cogiter. De quoi laisser encore un espoir aux autres prétendants…

