Mercato : Le successeur de Galtier passe déjà à l’attaque, ça va bouger au PSG

Le PSG n'a pas encore tranché dans le dossier Christophe Galtier. Mais en coulisses, Julian Nagelsmann, grand favori pour lui succéder, commencerait à avancer ses pions. L'ancien coach du Bayern Munich préparerait la composition de son staff et aurait contacté Thierry Henry. Il aurait également demandé à certains joueurs de le rejoindre dans la capitale.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le départ de Christophe Galtier est encore loin d'être acté. Selon nos informations, le technicien devrait se réunir avec ses dirigeants, dans les prochaines heures, pour évoquer la suite de son parcours au PSG. A l'issue de cette réunion, une décision sera prise. En cas de départ, les grandes manœuvres pourraient être lancées en ce qui concerne son remplaçant. Le profil de Julian Nagelsmann fait office de favori.

Galtier : La décision du PSG est confirmée https://t.co/ylZJz8T0xb pic.twitter.com/ROvts43s02 — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Nagelsmann, grand favori pour remplacer Galtier

« La priorité de Doha est Nagelsmann, sans club aujourd’hui. Il a été en contact avec Chelsea, et il a le profil pour entraîner le PSG car les dirigeants recherchent un profil jeune, dynamique, capable d’apporter de nouvelles idées au PSG. Il coche toutes les cases. Il est capable de relancer un nouveau projet » a confié Loïc Tanzi, journaliste pour L'Equipe . Selon nos informations, le technicien allemand n'a pas été contacté, mais cela ne l'empêche pas de préparer son arrivée au PSG.

Nagelsmann est déjà au travail