Révolution à l’OM, le boss lâche un coup de pression

Jean de Teyssière

11 mois et puis s'en va. L'aventure entre l'Olympique de Marseille et Igor Tudor s'est finie assez rapidement puisque l'entraîneur croate a annoncé son départ avant la dernière journée. Pablo Longoria est désormais à la recherche d'un successeur, et souhaite notamment miser sur un technicien parlant français, ou étant prêt à apprendre la langue de Molière comme il l'a assuré ce lundi.

La saison 2022-2023 de l'Olympique de Marseille est contrastée. En Ligue 1, l'OM réussit pour la deuxième fois de suite à monter sur le podium. Mais cette troisième place ne contente pas tout le monde, l'objectif affiché publiquement étant de finir deuxième. Cette fin de saison difficile a eu raison de Igor Tudor qui a démissionné et Pablo Longoria sait déjà ce qu'il ne veut pas.

« Il faut du jeu offensif, de la vitesse.»

En conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a évoqué le profil qui lui plairait concernant le futur entraîneur de l'OM : « Il faut connaître le profil et qu'il accepte les trois niveaux de hiérarchie de l'institution. On veut maintenir la culture de travail, la rigueur, l'exigence et la discipline. Ce n'est pas négociable. Il y a aussi le style de jeu, qui doit correspondre à ce qu'attend le club. Il faut le style colle avec Marseille. Ici, on doit faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse. On doit jouer aussi pour plaire à notre public passionné. Il faut du jeu offensif, de la vitesse. »

L’OM sort enfin du silence sur la piste Zidane https://t.co/AAKzQ8LeqL pic.twitter.com/XA7lYzi84T — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

« Je n'accepterai plus un coach qui ne parle pas français à la fin de saison »