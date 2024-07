Mercato : Le Real Madrid relance un transfert XXL, bonne nouvelle pour le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Kylian Mbappé a été présenté aux supporters madrilènes mardi, Achraf Hakimi serait lui aussi dans le viseur du Real Madrid, où il a été formé. Mais à ce poste, la Casa Blanca aurait réactivé une piste déjà évoquée il y a quelque temps, celle menant au latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold.

En quittant le PSG, Kylian Mbappé a dit au revoir à son grand ami Achraf Hakimi. Mardi, le capitaine de l’équipe de France a officiellement été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid, un club que l’international marocain (77 sélections) connaît bien. Le latéral droit âgé de 25 ans y a été formé, avant de prendre la direction du Borussia Dortmund en 2018, et la Casa Blanca ne l’aurait pas oublié.

Hakimi dans le viseur du Real Madrid

Comme indiqué par le journaliste de The Athletic Mario Cortegana, le Real Madrid aurait toujours un œil sur Achraf Hakimi, à qui il reste deux ans de contrat avec le PSG : « C'est un joueur qui est apprécié, qui est dans le collimateur et qui s'intègre parce qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, parce qu'il est polyvalent et parce qu'il est madridista. De plus, et c'est peut-être le plus important, il s'inscrit dans la politique du club qui cherche à recruter des joueurs qui se trouvent dans une situation contractuelle assez favorable. »

Le Real Madrid en contact avec Alexander-Arnold

Mais en plus d’Achraf Hakimi, le Real Madrid aurait une autre piste au poste de latéral droit, déjà évoquée en mars dernier par Fabrizio Romano. Il s’agirait de Trent Alexander Arnold, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Liverpool et qui n’a toujours pas prolongé. L’international anglais (29 sélections) sera libre l’année prochaine et d’après le journaliste de Bild Christian Falk, l’intérêt du Real Madrid deviendrait concret. Le joueur âgé de 25 ans serait intéressé à l’idée de rejoindre la Casa Blanca et des contacts en ce sens auraient été noués depuis un mois.