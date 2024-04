Mercato : Le Real Madrid prépare une folie pour son prochain crack

Alexis Brunet

Le mercato du Real Madrid pourrait être très ambitieux l'été prochain. Le club espagnol est très bien placé pour s'offrir Kylian Mbappé, mais ce n'est pas tout. Les dirigeants madrilènes sont aussi très intéressés par Alphonso Davies, et Leny Yoro en défense. Le milieu de terrain pourrait aussi être renforcé, par le jeune Franco Mastantuono, pour qui la Casa Blanca serait prête à faire des folies.

Le Real Madrid fait partie des meilleurs clubs au monde. Il rayonne à l'international, et les plus grands joueurs veulent donc un jour y évoluer. Cela sera normalement bientôt le cas pour Kylian Mbappé, car comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants madrilènes auraient déjà fait une offre au joueur du PSG, et il y a de grandes chances qu'il l'accepte.

Le PSG veut Yoro et Davies

Il est fort possible que Kylian Mbappé ne soit pas la seule recrue du Real Madrid l'été prochain. Les dirigeants madrilènes voudraient aussi renforcer leur défense. Deux joueurs sont scrutés, le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, et l'axial du LOSC, Leny Yoro. Rien n'est encore fait, mais le club espagnol devra mettre la main au porte-monnaie, surtout pour le Français.

Le Real Madrid est prêt à des folies pour Mastantuono