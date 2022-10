Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid prépare un énorme coup pour Carlo Ancelotti

Publié le 16 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Depuis quelques années à présent, Alphonso Davies est devenu un membre important de la défense du Bayern Munich. Au point où le Real Madrid soit prêt à miser sur l’international canadien de 21 ans ? À en croire la presse madrilène, le profil de Davies aurait ses partisans au Real Madrid.

Au cours du dernier mercato estival et après 15 ans et plus de 500 matchs sous la tunique du Real Madrid, Marcelo a quitté le club merengue en légende à l’expiration de son contrat pour rejoindre l’Olympiakos. De quoi priver Carlo Ancelotti d’une cartouche dans son secteur défensif bien que Marcelo n’était plus un titulaire récurrent au Real Madrid.

Florentino Pérez veut recruter un nouveau latéral gauche après le départ de Marcelo

Cependant, Florentino Pérez cultiverait le désir d’injecter du sang neuf au poste de latéral gauche et d’assurer l’avenir. De ce fait, le président du Real Madrid émettrait le souhait d’attirer une grande promesse du football européen, bien qu’il soit Canadien.

Alphonso Davies, l’heureux élu ?