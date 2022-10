Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid est remis à sa place pour le transfert d’Haaland

Publié le 6 octobre 2022 à 09h30

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland (22 ans) est contractuellement lié à Manchester City jusqu’à l’été 2027. Cependant, la presse fait écho d’une clause libératoire de 150M€ que le Real Madrid, entre autres, pourra exercer à l’été 2024. L’entraîneur des Skyblues en la personne de Pep Guardiola a démenti une telle éventualité et a annoncé la couleur pour l’avenir d’Haaland.

Du haut de ses 22 ans, Erling Braut Haaland fait vibrer les plus grands clubs européens depuis ses débuts fracassants au RB Salzbourg en Ligue des champions à l’automne 2019. Au Borussia Dortmund, le Norvégien a prouvé qu’il n’était pas un feu de paille et à Manchester City, Haaland a consolidé sa réputation, à savoir être l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Au point où le Real Madrid n’aurait pas oublié son profil et attendrait avec impatience l’été 2024, date de la mise en place d’une supposée clause libératoire de 150M€.

Guardiola dément toute existence d’une clause libératoire pour Haaland

Cela fait à présent plusieurs jours que les rumeurs fusent en Espagne sur l’existence d’une clause libératoire incluse dans le contrat d’Erling Braut Haaland à Manchester City, courant jusqu’en juin 2027. Cependant, alors qu’il a été invité à s’exprimer sur la question mercredi soir après la victoire des siens face à Copenhague en Ligue des champions (5-0), Pep Guardiola a démenti ces rumeurs. « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m'inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler ».

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour le futur transfert d’Erling Haaland https://t.co/uOV8ExQLsQ pic.twitter.com/ZlbiTl0e2j — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

« Nous allons essayer avec lui et tous ceux qui veulent rester de les rendre heureux »