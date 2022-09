Foot - Mercato - Real Madrid

Le Real Madrid a snobé une star, ces révélations croustillantes

Titulaire indiscutable au Real Madrid, Eder Militao n’a pas tremblé face à l’arrivée d’Antonio Rüdiger, lui qui avait déjà profité des départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. S’il est devenu un cadre de Carlo Ancelotti, l’international brésilien n’était pourtant pas le premier choix de certains dirigeants madrilènes qui préféraient Matthijs de Ligt.

Arrivé au Real Madrid en provenance de Porto, Eder Militao a mis un peu de temps à s’acclimater. D’abord barré par la concurrence de Raphaël Varane et Sergio Ramos, l’international brésilien a profité de ces deux départs pour s’imposer une bonne fois pour toute. Aux côtés de David Alaba, Eder Militao est devenu un titulaire indiscutable.

Même l’arrivée d’Antonio Rüdiger n’aura rien changé pour Militao. Très attaché à son défenseur brésilien, Carlo Ancelotti n’a pas bousculé son onze pour intégrer l’international allemand, une preuve de confiance remarquable envers Eder Militao.

🚨🎖| Real Madrid’s other authorized voices preferred signing de Ligt over Militão but Juni Calafat was the one who pushed for the Brazilian. @MarioCortegana pic.twitter.com/mVNnqow58K