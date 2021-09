Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une grosse décision pour ce buteur d'Ancelotti !

Publié le 14 septembre 2021 à 21h30 par La rédaction

En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic peine à confirmer les espoirs placés en lui. Mais son club n’a pas voulu s’en séparer cet été.

Il était arrivé en 2019 contre un chèque avoisinant les 65M€ mais n’est jamais parvenu à trouver ses marques. Luka Jovic n’a inscrit que 2 petits buts depuis son arrivée au Real Madrid. Des statistiques très décevantes tant l’international serbe avait impressionné pendant 2 saisons à l’Eintracht Francfort. C’est d’ailleurs dans son ancien club qu’il avait été prêté la saison dernière. Sans véritable succès puisqu’il n’avait scoré qu’à 4 reprises en 6 mois.

Le Real Madrid a décidé de le garder début août