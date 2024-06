Mercato : Le RC Lens va boucler une opération en Ligue 1 ?

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a prévu un dégraissage massif lors de ce mercato estival. Barré par l'éclosion de David Pereira Da Costa, Angelo Fulgini ne devrait pas être épargné par cette opération de grande envergure. Tout juste remonté en Ligue 1, le SCO Angers aimerait rapatrier son ancien joueur.

Non qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le RC Lens doit revoir son budget. Pour faire entrer de l'argent, les Sang et Or comptent se séparer de plusieurs joueurs, aussi bien des titulaires possédant une belle valeur marchande que des éléments devenus indésirables.

Fulgini sur le départ

Mi-juin, Sacha Tavolieri indiquait que le RC Lens avait mis en vente six joueurs. Parmi-eux, Angelo Fulgini, beaucoup moins en vue lors de la saison écoulée. L'arrivée de Will Still n'a visiblement rien changé pour l'attaquant qui devrait quitter l'Artois cet été. Un club de Ligue 1 s'intéresse à lui.

Angers propose un prêt