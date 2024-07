Mercato : Le RC Lens se lâche sur le successeur de Franck Haise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette intersaison, ça a beaucoup bougé sur les bancs de touche de Ligue 1. En effet, on a assisté à une valse des entraîneurs. Ça a été le cas au RC Lens. L’ère Franck Haise est terminée chez les Sang et Or, lui qui s’est engagé à l’OGC Nice. Pour le remplacer, le 7ème de la dernière saison de Ligue 1 a fait appel à Will Still.

Lens découvre Will Still

Passé de Franck Haise à Will Still, Wesley Saïd a commenté ce changement d’entraîneur au RC Lens. L’attaquant des Sang et Or a confié, rapporté par lensois.com : « On a pas mal d’infos à assimiler. On doit aller d’un côté et de l’autre rapidement. Tout est beaucoup basé sur l’intensité de ce qu’on fait : au niveau de la circulation de balle, du pressing, des duels. Je pense que c’est ce qui nous change. Avant, on était plus modérés, on mettait des intensités à certains moments. Là, c’est une intensité continue. On essaye d’étouffer l’adversaire ».

« Quand un nouveau coach arrive, tout le monde a envie de bien faire »

« Quand un nouveau coach arrive, tout le monde a envie de bien faire. Beaucoup de joueurs se sont révélés et ceux qui avaient perdu confiance l’ont retrouvée. C’est bien pour le groupe. On doit tous donner le maximum et ensuite le coach fera ses choix », a poursuivi Wesley Saïd.