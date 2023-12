Mercato : Le RC Lens prépare deux transferts !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens va perdre gros en janvier prochain. Nombreux de ses joueurs vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations, laissant plusieurs places vacantes dans le groupe de Franck Haise. Le technicien n'est pas en mesure de tous les combler et réclame des renforts lors du prochain mercato hivernal. Deux dossiers auraient été lancés en interne.

Alors que le RC Lens achève ce mardi son parcours en Ligue des champions, la direction travaille sur le prochain mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Un rendez-vous que ne doit pas louper le club nordiste. Car les premières semaines de 2024 risquent d'être agitées pour Franck Haise, qui devrait voir plusieurs de ses joueurs se rendre à la Coupe d'Afrique des Nations.

RC Lens : Il pousse un gros coup de gueule contre le gouvernement Macron https://t.co/mq95lt114S pic.twitter.com/jyskbaTdWv — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Haise réclame des renforts en janvier

« Les équipes travaillent dessus. On se voit régulièrement pour évoquer les joueurs qui seraient susceptibles de venir pour six mois ou plus. Il y a une projection globale avec la Coupe d’Afrique, la Coupe d’Asie, la compétition U23 sud-américaine. On a potentiellement sept à huit joueurs absents pendant le mois de janvier et une partie du mois de février. (…) Sept absents sur un effectif de 21, le compte est rapide à faire… » avait prévenu l'entraîneur du RC Lens.

Deux chantiers sont lancés en coulisse