Mercato : Le RC Lens fait marche arrière pour le transfert d’un crack !

Arnaud De Kanel

Révélation du RC Lens la saison dernière, Neil El Aynaoui se dirige vers la sortie. Le jeune milieu de terrain marocain serait sur le point de s’engager avec l’AS Monaco qui a bon espoir de conclure la transaction aux alentours de 15M€. Les Sang et Or réclamaient pourtant 25M€ il y a quelques jours…

A un mois de la reprise de la Ligue 1, le flou demeure du côté du RC Lens. Will Still ne sait pas sur qui il pourra compter lors du premier match face à Angers puisque de nombreux joueurs sont sur le départ, à commencer par Neil El Aynaoui.

El Aynaoui se rapproche de Monaco

Le milieu de terrain marocain est l’une des bonnes surprises de la saison écoulée. Lancé dans le grand bain par Franck Haise, il a rapidement mis tout le monde d’accord dans l’Artois. « Neil est un garçon très mûr pour son jeune page. J’avais été agréablement surpris par son sérieux, sa rigueur au quotidien en salle et sur le terrain. Donc on n’est pas surpris par ce qu’il fait maintenant. Quand tu es sérieux et que tu mets les choses dans le bon ordre, en général tu es récompensé. Tout ce qu’il fait aujourd’hui est le fruit de son travail. Je pense que c’est un garçon qui aura un très bel avenir. J’espère que les clubs ne nous le piqueront pas ! », déclarait notamment son capitaine Brice Samba en janvier dernier. L’international tricolore faisait bien de se méfier…

Lens revoit ses ambitions à la baisse pour El Aynaoui

Les performances de Neil El Aynaoui ne sont forcément pas passées inaperçues. Ces derniers jours, l’AS Monaco s’est manifesté pour recruter le phénomène lensois. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants monégasques auraient transmis une seconde offre autour de 15M€. Cette proposition se rapprocherait des demandes du RC Lens qui espéraient pourtant récupérer 25M€ au début du feuilleton. Un accord est donc proche d’être trouvé entre les deux clubs. De son côté, Neil El Aynaoui s’est déjà entendu avec l’AS Monaco.