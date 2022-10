Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens a trouvé son Zlatan Ibrahimovic

Publié le 3 octobre 2022 à 04h15 par Thibault Morlain

A l’été 2020, le RC Lens a réalisé un très joli coup en s’offrant les services de Seko Fofana. Par la suite, l’Ivoirien s’est imposé comme le véritable patron des Sang et Or. Forcément, dans le nord de la France, on ne regrette clairement pas l’investissement réalisé pour Fofana, qui vient d’ailleurs d’être prolongé. Un leader que l’on n’hésite pas à comparer à ce que pouvait être Zlatan Ibrahimovic au PSG.

Depuis son retour en Ligue 1, le RC Lens joue le haut de tableau. Et si les Sang et Or arrivent à inquiéter les plus grosses écuries du championnat, c’est aussi grâce à Seko Fofana. Capitaine du RC Lens, le milieu de terrain ivoirien n’en finit plus d’impressionner. Une pièce d’ailleurs importante du projet, à tel point que Fofana est notamment comparé à Zlatan Ibrahimovic.

Fofana comme Ibrahimovic

Directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi a en effet expliqué pour Footmercato : « Recruter Seko, c'était marquer ce projet-là. Effectivement, Zlatan Ibrahimovic, qui a incarné le projet qatari du PSG, correspondait à l'identité que voulait donner Paris à son équipe. Seko de son côté correspondait parfaitement à l'image du projet que l'on voulait construire ici ».

