Mercato : Le PSG vise un énorme transfert, une très bonne nouvelle tombe !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG pourrait renforcer son secteur défensif en recrutant Leny Yoro. Le joueur du LOSC impressionne à seulement 18 ans et intéresse, outre Paris, le Real Madrid. Une bataille s’annonce entre Parisiens et Merengue pour le recrutement du numéro 15, bien qu’en interne, le club Rouge et Bleu dispose d’un atout de taille avec Jorge Mendes.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a tenté un gros coup. En effet, le club parisien souhaitait boucler le transfert du jeune Leny Yoro, auteur d’une saison remarquée du côté du LOSC. A seulement 18 ans, le longiligne défenseur s’affirme comme l’une des plus grandes promesses à son poste, et ne manque pas de prétendants.

Le PSG en duel avec le Real Madrid pour Yoro

Si, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG va tenter de recruter Yoro cet été, cela pourrait également être le cas du Real Madrid. Selon les dernières indiscrétions de The Athletic , le nom du prodige lillois revient avec insistance au sein des hautes sphères madrilènes ces dernières semaines…

Jorge Mendes : un gros atout pour Paris ?