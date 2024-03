Mercato : Le PSG vise un crack, la réponse est cash !

Axel Cornic

A seulement 16 ans, Francesco Camarda est annoncé comme la nouvelle grande promesse du football italien et son talent n’est pas passé inaperçu, puisque le Paris Saint-Germain serait déjà sur ses traces. Mais du côté de l’AC Milan on n’a aucune intention de laisser filer celui qui pourrait bien être le futur visage du club.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, une multitude de noms sont liés au PSG en vue du prochain mercato estival, mais il n’y a pas que des stars. Les Parisiens semblent en effet vouloir dénicher la future pépite et ils semblent avoir trouvé leur bonheur en Serie A.

PSG : Mbappé et le Real Madrid, la vidéo qui fait le buzz ! https://t.co/KCz3Y9pI2T pic.twitter.com/coxl69OG1D — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Camarda, la nouvelle bombe du football italien

La presse italienne assure en effet que le PSG suivrait de très près Francesco Camarda, attaquant de seulement 16 ans qui évolue actuellement à l’AC Milan. Devenu le plus jeune joueur à évoluer dans le Championnat italien, il peut signer son premier contrat professionnel depuis le 10 mars dernier et a Paris on souhaite donc sauter sur l’occasion, tout comme le Borussia Dortmund, Manchester United et Manchester City.

« C'est un fan des Rossoneri comme moi, je suis convaincu qu'il veut rester dans un projet sportif important »