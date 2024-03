Mercato - PSG : Ça part dans tous les sens pour le nouveau crack italien !

Axel Cornic

Considéré comme l’une des plus grandes promesses du football italien Francesco Camarda n’a pas tardé à attirer l’attention des grosses écuries européennes. Cela semble être le cas du Paris Saint-Germain, qui voit en lui le nouveau prodige capable de faire oublier Kylian Mbappé dans les années à venir.

Lorsqu’il était arrivé au PSG, Kylian Mbappé avait à peine 18 ans et au fil des saisons il s’est affirmé comme l’un des plus grands talents de la planète football. Il en a désormais 25 ans et semble avoir déjà les valises prêtes pour quitter le club et ainsi rejoindre le Real Madrid.

Mbappé - PSG : «C’est fait», le Real Madrid lâche une bombe https://t.co/Laa4tEtDqy pic.twitter.com/aYI7BtRY8G — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Camarda, le nouveau prodige italien

Un tel scénario n’est pas encore totalement acquis, mais à Paris on cherche déjà le joueur capable de devenir ce nouveau phénomène, à l’image de Mbappé. Et les médias italiens assurent que le PSG aurait un faible pour Francesco Camarda, véritable prodige de la formation de l’AC Milan, annoncé déjà comme l’un des futurs cracks de demain.

Milan tient un accord, mais...